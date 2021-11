L'équipe nationale belge féminine de padel s'est qualifiée pour les quarts de finale des championnats du monde grâce à sa victoire 3-0 sur les Pays-Bas, mercredi à Doha, la capitale du Qatar.

An-Sophie Mestach et Helena Wyckaert ont gagné le premier point en battant Steffie Weterings et Marcella Koek 6-1, 6-2. Babette Wyckaert et Elyne Boeykens ont ensuite dominé Milou Ettekoven et Tess Van Dinteren 6-3, 6-1, avant que Marie Maligo et Dorien Cuypers ne battent Chayenne Ewijk et Rosalie Van der Hoek 6-3, 6-4 pour faire 3-0.

La Belgique, 10e au classement mondial, avait débuté son tournoi par une défaite 3-0 contre l'Italie lundi, et avait enregistré une première victoire mardi face au Danemark (3-0).

Le quart de finale entre la Belgique et l'Espagne se tient ce jeudi à 13H.