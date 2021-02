Monami : "Mon conseil à David Goffin ? Aller faire un tour à l'hôpital pour se rendre compte de la chance qu'il a"

A l'heure où l'Australian Open bat son plein, Dominique Monami était l'invitée de 100% Sport ce dimanche aux côtés de Jérémie Baise et Duke Tshomba.

L'occasion de tirer le bilan de la première semaine de compétition en compagnie de la médaillée de bronze des JO de Sydney en 2000 (en double). Ancienne capitaine de l'équipe belge de Fed Cup, quart de finaliste à deux reprises à l'Open d'Australie (1997 et 1999) et aujourd'hui coach mental, elle a apporté son expertise sur diverses thématiques.

Elise Mertens peut-elle un jour remporter un Grand Chelem ? "Elle a énormément de qualités, et c'est une grosse bosseuse. Elle a beaucoup travaillé ses points faibles et s'est énormément améliorée. Mais gagner un Grand Chelem, c'est encore une étape supplémentaire : plus vous avancez dans le tournoi, plus vous affrontez des joueuses qui ramènent la balle une fois de plus. C'est ce que j'ai pu constater quand je jouais contre les meilleures joueuses du monde : la balle ne revient pas trois ou quatre fois, mais cinq, six, sept, huit fois... et il faut continuer à jouer avec une très grande intensité. Pour l'instant, elle n'est peut-être pas encore capable de se hisser à ce niveau-là, même si elle a une excellente défense et qu'elle sert très bien depuis le début du tournoi. Mais je le pense un peu trop courte pour remporter cet Open d'Australie."

L'élimination de David Goffin est-elle principalement liée à son mental ? "Pour moi, le problème se situe à deux niveaux : comme il est en manque de confiance, son mental n'est pas au top. Et c'est pour cela qu'il a été éliminé dès le premier tour de cet Open d'Australie. Comme cela avait été le cas lors du tournoi qu'il avait disputé juste avant, éliminé par un jeune totalement inconnu. David a besoin de jouer beaucoup de matches pour prendre confiance, et le circuit ne le lui permet pas pour l'instant. Il est à la recherche de son tennis et de son identité, c'est une période très difficile pour lui. On l'a aussi souvent entendu parler de son manque de motivation en fin d'année dernière. Mon conseil ? Aller faire un tour dans un hôpital et voir les gens qui sont en train de souffrir, les infirmiers, les infirmières qui se battent jour et nuit pour garder les personnes en vie, et de se rendre compte, peut-être de ce moment-là, de ce qui est difficile, et de mettre en perspective sa carrière tennistique. Il a une chance extraordinaire de pouvoir faire de sa passion son métier, et parfois, quand on est dans un milieu et qu'on y reste, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Il est probablement en train de rechercher la notion de plaisir qui lui manque un petit peu pour l'instant, mais j'espère honnêtement qu'on va le retrouver plus fort prochainement."