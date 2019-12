Minnen ne fait qu'une bouchée de Parmentier et se qualifie pour les quarts de finale à Limoges

Greet Minnen (WTA 118) a franchi sans encombre l'obstacle du deuxième tour du tournoi de Limoges, épreuve des WTA 125K Series (125.000 dollars de prize-money) jouée en salle sur surface dure, ce jeudi en France. La Limbourgeoise de 22 ans s'est imposée 6-3, 7-5, après 1h34 de jeu, aux dépens de la Française Pauline Parmentier (WTA 124).

Le match pour une place en demi-finale l'opposera à la Russe Liudmila Samsonova, 21 ans et 135ème mondiale, qui a éliminé la Française Alizé Cornet, 5ème tête de série dans le Limousin et 59ème mondiale, 6-4, 3-6 et 6-3.

Greet Minnen est la dernière Belge en lice dans le tableau du simple après les éliminations d'entrée d'Alison Van Uytvanck (WTA 47) et de Yanina Wickmayer (WTA 153).