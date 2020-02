Mertens souffre puis déroule face à Diyas, la Belgique mène contre le Kazakhstan

La Belgique mène une victoire à rien face au Kazakhstan après qu'Elise Mertens (WTA 19) a battu Zarina Diyas (WTA 63) 1-6, 6-2, 6-1 en 1 heure et 43 minutes dans le premier match de ce duel qualificatif pour la phase finale de la Fed Cup, vendredi sur surface dure au Lange Munt de Courtrai.

Inexistante dans le 1er set, perdu 6-1 en 32 minutes, la numéro un belge a retrouvé son tennis pour empocher la 2e manche 6-2 et conclure 6-1 dans le dernier set, plaçant la Belgique aux commandes.

Le second match du jour opposera Ysaline Bonaventure (WTA 115) à Yulia Putintseva (WTA 34). Samedi, à partir de 13h30, auront lieu les deux derniers simples et le double.

La Belgique et le Kazakhstan s'affrontent vendredi et samedi afin de décrocher une place en phase finale de la Fed Cup nouvelle mouture, qui réunira 12 nations et se jouera en une semaine, du 14 au 19 avril à Budapest, en Hongrie.