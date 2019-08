Mertens retrouve Svitolina : "Prendre les éléments positifs du match contre Serena"

Elise Mertens (WTA 23) était satisfaite de son entrée en lice, lundi, au tournoi WTA Premier sur dur de Cincinnati, doté de 2.944.486 euros. La N.1 belge, 23 ans, s'est imposée 7-5, 6-0 face à la jeune Américaine Catherine McNally (WTA 121), 17 ans et bénéficiaire d'une wild card.

"Je pense avoir disputé un bon match", a-t-elle confié à Belga après sa victoire. "Je devais un peu m'adapter au début, car je ne la connaissais pas et le court était un peu plus lent. Mais elle avait bien joué à Washington, ce qui m'a permis de me faire une idée. J'ai bien servi et je suis plusieurs fois venue au filet, ce qu'elle aimait bien faire également, pour la mettre sous pression. Et après le gain du premier set, j'ai réussi à continuer sur ma lancée."

Elise Mertens, rencontrera au tour suivant l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 7), 24 ans, demi-finaliste à Wimbledon. Une autre paire de manches. "C'est une joueuse qui a beaucoup d'expérience et est assez complète", a poursuivi la Limbourgeoise, qui rencontrera l'Ukrainienne pour la quatrième fois de sa carrière. "Elle peut être très agressive, mais aussi bien défendre et ramener beaucoup de balles. Il faudra bien servir pour démarrer ce match positivement et peut-être jouer un peu plus sur son coup droit. Je vais essayer de prendre les éléments positifs de mon match de la semaine dernière à Toronto contre Serena. Le rythme était très élevé et cela peut m'aider".