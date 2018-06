Mertens qualifiée pour les demies du double à Rosmalen, Flipkens pour la finale

Le double a réussi aux Belges à Rosmalen vendredi. Si Elise Mertens s'est qualifiée pour les demi-finales, Kirsten Flipkens a rejoint la finale du double de ce rendez-vous WTA sur gazon doté de 250.000 dollars.

Associée à la Néerlandaise Demi Schuurs, avec qui elle forme la première tête de série, Elise Mertens a battu la Russe Veronika Kudermetova et la Bélarusse Aryna Sabalenka - 6-2, 3-6 et 10/5 au super jeu décisif en 1 heure et 8 minutes de jeu - pour se hisser dans le dernier carré de l'épreuve. Mertens et Schuurs seront opposées samedi à la Néerlandaise Lesley Kerkhove et la Bélarusse Lidziya Marozava (N.3).

Kirsten Flipkens aura de son côté gagné trois matchs sur la journée. Associée à la Néerlandaise Kiki Bertens (N.2), la Campinoise s'est en effet imposée en demi-finales du double en écartant la Suissesse Xenia Knoll et la Britannique Anna Smith (N.4), 6-3, 6-3 en 60 minutes. C'était le troisième match de la journée pour Kirsten Flipkens, 60e mondiale, 32 ans.

En simple, pour son deuxième match de vendredi, Kirsten Flipkens s'est qualifiée pour les demi-finales en simple en battant en quarts de finale la Belarusse Aryna Sabalenka (N.8/WTA 46), 20 ans, 6-4, 6-4 après avoir écarté Kiki Bertens, sa partenaire de double, 21e mondiale et 3e tête de série 6-4, 6-7 (6/8), 6-1.

En demi-finales, Kirsten Flipkens sera opposée à la Slovaque Viktoria Kuzmova (ATP 81), 20 ans, tombeuse d'Alison Van Uytvanck en 8es de finale. Kuzmova a battu en quarts de finale l'Allemande Antonia Lottner, 148e mondiale et issue des qualifications, 6-3, 6-2. Lottner avait de son côté éliminé plus tôt dans la journée Elise Mertens (N.2), 15e mondiale, en 8es de finale 7-5, 6-3. Flipkens et Kuzmova ne se sont encore jamais rencontrées sur le circuit WTA.

L'autre demi-finale en simple opposera l'Américaine Coco Vandeweghe (N.1), 16e mondiale, à la Serbe Aleksandra Krunic (N.7), 55e au classement WTA.