Mertens passe en 1/8e à Osaka, sans perdre de temps

Elise Mertens (WTA 25) a rapidement bouclé son premier tour au tournoi d’Osaka. Elle a écarté l’Américaine Whitney Osuigwe (WTA 110) en à peine une heure et n’a laissé que quatre jeux à son adversaire : 6-3, 6-1.



Arrivée en pleine confiance au Japon après sa victoire en double à l’US Open, la Louvaniste n’a jamais réellement été mise en danger par la Lucky Looser américaine. Solide au service (77% de points gagnés), Mertens a réussi à breaker Osuigwe deux fois par set pour se diriger tranquillement vers la victoire.



"Je suis évidemment contente d'avoir gagné ce match", a-t-elle déclaré à Belga après sa qualification, 6-3, 6-1. "J'avoue que c'était un peu une surprise, car je m'attendais à devoir affronter Sevastova, mais elle est tombée malade dans la nuit. Du coup, j'avais quelqu'un d'autre en face de moi et j'ai surtout cherché à me focaliser sur mon propre jeu. Ce n'était pas évident, avec le décalage horaire et le fait de ne pas avoir passé beaucoup de temps à la maison, mais je m'en suis bien sortie et je suis satisfaite."



Au prochain tour, elle affrontera la gagnante du match entre Garbine Muguruza (WTA 27) et Su-Wei Hsieh (WTA 29).



"Ce ne sera pas un match évident, quoi qu'il arrive", a-t-elle poursuivi. "Su-Wei sait un peu tout faire avec une balle, des slices, des amorties. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec elle. Muguruza, si elle est en forme, peut mener la vie dure à pas mal de joueuses. Il ne faudra donc pas lui laisser dicter les échanges."