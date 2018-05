Mertens, invaincue sur terre : "Mon jeu est plus consistant"

Elise Mertens a remporté le 4e titre de sa carrière à Rabat et a prolongé sa série victorieuse sur terre battue. La N.1 belge n'a pas vraiment eu le temps de savourer. Elle a pris l'avion pour Madrid où elle affrontera ce dimanche Alison Van Uytvanck au premier tour.



Mertens arrivera sans doute dans la capitale espagnole avec les jambes un peu lourdes mais avec un mental gonflé à bloc. Trois victoires en Fed Cup, des parcours couronnés de succès à Lugano et Rabat, Elise en est à 12 succès consécutifs sur ocre. "Vous emmagasinez de la confiance en gagnant tous ces matches, mais il faut prendre les matches les uns après les autres. Chaque adversaire est différente et tous les matches doivent être joués. Je suis très heureuse de la manière dont cela se passe pour l'instant. Gagner mon 3e titre de l'année, c'est fantastique", explique-t-elle sur le site de la WTA.



Mertens s'est imposée face à l'Australienne Ajla Tomljanovic (6-2, 7-6). "Dans le premier set, j'étais vraiment dominante et elle faisait plus de faute que moi. J'ai bien commencé la deuxième manche, mais il y a eu tellement de jeux à égalité que cela aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Je suis très contente d'avoir gagné en deux sets"



Juste avant de prendre l'avion pour Madrid, la future 16e mondiale a eu le temps de glisser que son duel avec Van Uytvanck serait "une rencontre compliquée". "Mon jeu est plus consistant. Je suis présente mentalement et physiquement, je suis prête à jouer. Nous verrons comment cela se termine. Même si tu gagnes un tournoi, il y en a toujours un qui suit la semaine suivante", conclut notre compatriote.