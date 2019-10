Mertens impressionnée par Clijsters : "Elle frappe la balle de manière si propre"

Elise Mertens (WTA 18) fera son entrée en lice mercredi au WTA Elite Trophy, le Masters B, à Zhuhai, qui réunit douze joueuses, parmi les meilleures, à ne pas s'être qualifiées pour les WTA Finals, la semaine prochaine à Shenzhen.



Versée dans le groupe Rose, la numéro 1 belge, 23 ans, regardera d'abord ses deux adversaires, la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 14) et la Grecque Maria Sakkari (WTA 22) en découdre mardi.

"Je ne me suis pas entraînée avec Aryna (sa partenaire de double avec qui elle a remporté l'US Open, ndlr). Nous avons chacune travaillé avec notre coach, histoire de s'habituer aux conditions de jeu. Et j'ai joué ce lundi sur le court central avec Zheng", a expliqué Elise Mertens, qui a également rencontré des enfants dans un parc d'attractions du coin. "Je suis montée dans une voiture pour faire un petit tour avec eux et ce fut une expérience très amusante".

Elise Mertens a aussi été interrogée sur le retour à la compétition de Kim Clijsters, son idole et mentor, qui a décidé de renouer avec le circuit WTA, à 36 ans, en 2020. Et la native de Louvain s'est montrée assez optimiste sur les chances de succès de l'ancienne numéro 1 mondiale.

"L'annonce de son retour à la compétition fut une grande surprise pour moi", a avoué Elise Mertens. "Mais, je le l'ai vue se préparer et s'entraîner depuis. Elle frappe la balle de manière si propre. Jouer des matches est évidemment toujours différent de l'entraînement, et il se peut donc qu'il lui faille quelques tournois pour retrouver le rythme. Qui sait, ce sera peut-être le cas dès le premier tournoi ? Après tout, il s'agit de Kim Clijsters. Elle fera cela comme un chef".