Mertens et Schuurs gagnent sur abandon de Flipkens, aussi finaliste en simple, à Rosmalen

Elise Mertens et sa partenaire néerlandaise Demi Schuurs ont remporté samedi le double au tournoi WTA de Rosmalen, épreuve sur gazon dotée de 250.000 dollars, suite à l'abandon d'un autre duo belgo-néerlandais, formé par Kirsten Flipkens et Kiki Bertens. Le score était de 3-3 dans le premier set lorsque Flipkens et Bertens ont jeté l'éponge.

Flipkens a posé une poche de glace sur sa jambe gauche à la sortie du court, a précisé la WTA.

Mertens et Schuurs, premières têtes de séries du tournoi, ont déjà remporté deux titres ensemble, à Guangzhou en 2017 et à Hobart cette année. Mertens a également remporté en 2016 le tournoi d'Auckland avec An-Sophie Mestach et le WTA 125 de Limoges ainsi que le tournoi de Lugano avec Flipkens.

Plus tôt dans la journée, Flipkens, 60e joueuse mondiale, s'est qualifiée pour la finale du simple après avoir battu la Slovaque Viktoria Kuzmova (WTA 81) sur le score de 7-5, 6-7 (7/9), 6-4. Elle affrontera en finale la Serbe Aleksandra Krunic (WTA 55/N.7), qui s'est débarassée de l'Américaine Coca Vandeweghe (WTA 16), tête de série N.1, en trois sets, 2-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/1).