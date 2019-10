Mertens et Sabalenka corrigent le tir et remportent leur 2e match au Masters

Elise Mertens et Aryna Sabalenka ont battu les sœurs taïwanaises Latisha et Hao-Ching Chan dans leur deuxième rencontre de groupe au Masters de double à Shenzen.



Le duo belgo-biélorusse, tête de série N.1, s'est imposé en deux sets (7-6, 6-4) et se relance dans la course aux demi-finales.



Le match a très mal débuté puisqu'après un break concédé dans le 2e jeu, le marquoir indiquait 0-3 et 1-4 en faveur des Taïwanaises. Mertens a rétabli la situation et permis d'abord d'égaliser à 4-4 et émerger dans le jeu décisif (7/5). "Aujourd'hui, elle a sauvé notre match", a reconnu Sabalenka après le match en parlant d'Elise Mertens.

Dans le deuxième set, les soeurs réussissaient le break d'entrée mais ne parvenaient pas à le confirmer (1-1). Elles réalisaient un second pour mener 2-3. Là encore, les N.1 de la saison égalisaient immédiatement (3-3). Le 7e jeu a été déterminant. Menées 0-40, Mertens et Sabalenka ont réussi à sauver leur mise en jeu (4-3). Elles ont encore dû s'employer et sauver une balle de 4-5 avant de mener 5-4 et de conclure sur leurs 3e balle de match dans le jeu suivant.

Les gagnantes du dernier US Open avaient loupé leur entrée en lice. Elles s'étaient inclinées face à l'Allemande Anna-Lena Grönefeld et la Néerlandaise Demi Schuurs (N.8) sur le score de 7-5, 1-6 et 10/7.



Mertens et Sabalenka doivent encore rencontrer dans leur 3e match du groupe rouge, vendredi, la Hongroise Timea Babos et la Française Kristina Mladenovic (N.3), lauréates de Roland-Garros et vainqueurs de leur premier match aux dépens des Taïwanaises 6-2, 5-7 et 10/6. Babos/Mladenovic rencontrent mercredi en fin de journée Grönefeld/Schuurs.