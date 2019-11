Mertens et Sabalenka battues pour la deuxième fois au Masters mais pas encore éliminées

Elise Mertens et Aryna Sabalenka se sont inclinées dans leur troisième match de groupe du Masters de Shenzhen. La paire belgo-biélorusse a été battue par le duo Timea Babos-Kristina Mladenovic au super tie-break (4-6, 6-2, 10-5).



Avec ce deuxième revers en trois matches, le Masters des têtes de séries N.1 n’a pas été à la hauteur des espérances.



Elles n’ont plus leur sort entre les mains mais tout espoir de qualification pour les demi-finales n’est pas perdu. Les gagnantes de l’US Open peuvent encore intégrer le dernier carré. Il faut absolument que les sœurs Chan dominent Anna-Lena Gronefeld et Demi Schuurs.



Babos et Mladenovic ont elles rendu un bulletin parfait dans cette phase de groupe avec trois victoires en trois matches.



Mertens, 23 ans, et Sabalenka, 21 ans, ont surfé sur une voie de succès ces derniers mois, triomphant entre autres à Indian Wells, Miami et Flushing Meadows, leur premier grand chelem.