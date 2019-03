Mertens éliminée par la talentueuse Vondrousova au 3eme tour à Miami

Elise Mertens, 14e joueuse mondiale, s’est inclinée en deux sets (6-4/7-6) face à la Tchèque de 19 ans, Marketa Vondrousova, 59e mondiale, au troisième tour du Masters 1000 de Miami.

Une rencontre dans laquelle les deux joueuses ont eu du mal à garder leur service puisque dans le premier set, pas moins de sept breaks ont été réalisés. La difficulté à servir pourrait être expliquée par les reflets du soleil, sur les vitres d’un bâtiment avoisinant, qui ont gêné les deux joueuses. C'est, d'ailleurs, la raison pour laquelle la rencontre a été interrompue pendant un court instant. Dans le premier set, Elise Mertens a été double-breakée (4-1) avant d’effacer deux breaks pour revenir à 4-4. Malheureusement, la Belge a, une nouvelle fois, perdu son service et le premier set (6-4) dans la foulée.

Les joueuses sont reparties sur les mêmes bases dans le deuxième set avec trois breaks d’entrée. Un troisième break, qui a failli être le dernier du match puisque, par la suite, les joueuses n’ont plus lâché leur service et Vondrousova a eu l’opportunité à 5-4 de conclure le match. C’était sans compter la combativité de la Belge qui est, à nouveau, revenue en contre-breakant son adversaire. Mais comme lors du premier set, Mertens a alterné le bon et le moins bon. Et après être revenue dans le match la Louvaniste a finalement perdu le deuxième set au tie-break (7-1), en perdant sept points d'affilée.

Vondrousova affrontera la gagnante du match entre l’Américaine Sloane Stephens (6e mondiale) et l’Allemande, Tatjana Maria (62e mondiale).