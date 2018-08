Mertens efface Rybarikova et continue sa route à Cincinnati

Elise Mertens a franchi le cap du premier tour au tournoi de Cincinnati. La 14e joueuse mondiale s'est imposée en deux sets face à la Slovaque Magdalena Rybarikova (6-4, 6-2).



Cueillie à froid en début de match et menée 0-2, Mertens a rapidement réagi. Elle a aligné les 4 jeux suivants pour gommer son retard et passer en tête (4-2). Rybarikova s'est accrochée et est revenue à 4-4 après un nouveau break. Mais Elise a su serrer le jeu pour empocher la première manche (6-4).



Les deux joueuses ont encore été hésitantes au service en début de deuxième set (3 breaks en 3 jeux). La N.1 Belge, 8e au classement provisoire de la Race, a fait parler son expérience. Elle a remporté un 3e jeu très disputé pour mener 2-1. Elle a ensuite déroulé (3-1, 5-2) et a conclu sur son service et sur sa première balle de match.



C'est la première fois de sa carrière que la Limbourgeoise domine Rybarikova. Les deux jeunes filles ne s'étaient croisées qu'à une seule reprise sur le circuit.



Au prochain tour, notre compatriote affrontera la Suédoise Rebecca Peterson (WTA72). Ce sera une première confrontation entre les deux joueuses sur le circuit WTA.

Elise Mertens, demi-finaliste à San José la semaine précédente, avait été éliminée vendredi en quarts de finale à Montréal. Elle jouera aussi le double à Cincinnati, avec sa partenaire néerlandaise Demi Schuurs. La paire belgo-néerlandaise affrontera Alja Tomljanovic et la Chinoise Saisai Zheng au premier tour mardi encore.