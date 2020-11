Mertens bataille avant de faire plier Zvonareva et de rejoindre les quarts à Linz

Elise Mertens s’est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi WTA de Linz. Notre compatriote, tête de série N.2 en Autriche, a remporté son duel face à Vera Zvonareva. 6-4, 5-7, 6-2.



La Russe affiche un joli CV (ex-N.2 mondiale, deux finales de Grand Chelem) et plus que de beaux restes. Âgée de 36 ans et retombée à la 173e place à la WTA, elle a résisté mais a dû s’incliner face à une Mertens très réaliste sur les points importants dans le premier set (6-4).



La Louvaniste s’est ensuite égarée pendant 4 jeux (0-4) et a dû cravacher pour refaire son retard (5-5). Un effort finalement inutile malgré un interminable 11e jeu, où la Belge a eu quatre balles de break. Zvonareva, lauréate du double à l’US Open, a tenu et forcé une troisième manche dans la foulée (5-7).



Mertens a eu la bonne idée de prendre le service de son adversaire directement, pour éviter de gamberger sur ses occasions ratées. Zvonareva s’est ensuite effondrée d’un bloc (6-2).