Mertens assure face à Paolini et place la Belgique devant

Elise Mertens a apporté le premier point à la Belgique face à l'Italie en barrages pour le maintien dans le groupe Mondial de Fed Cup. Notre N.1 a été accroché dans le deuxième set par Jasmine Paolini : 6-1, 7-5.



Mertens assume son statut de 17e joueuse mondiale. Elle réalise le break dès le premier jeu et impose directement sa marque sur ce match. Sur sa mise en jeu suivante, Paolini, 145e à la WTA, s'accroche (5 égalités) pour rester dans le coup. Ses efforts sont récompensés (2-1). Mais elle ne prend plus un jeu par la suite. Sereine au service (90% de points pris derrière sa première, aucune balle de break concédée) et percutante en coup droit (14 points gagnants), la Louvaniste empoche facilement la première manche (6-1).



Tout va bien, trop bien peut-être. Mertens se relâche et perd son service blanc (0-1). La demi-finaliste de l'Open d'Australie concède encore un jeu (0-2) avant de resserrer les boulons (3-2). La tension monte d'un cran, les serveuses deviennent nerveuses et les breaks s'enchaînent (4). A 5-5, Mertens stoppe l'hémorragie avec un jeu blanc et conclut dans la foulée sur sa troisième balle de match (6-1, 7-5).