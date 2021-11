Masters Next Gen : Korda, Nakashima, Báez et Alcaraz, quatre noms pour un trône

Alors que le tournoi des Maîtres, qui déménage à Turin après douze saisons disputées à Londres va débuter dans quelques jours, l’édition lombarde verra ses demi-finales se jouer ce vendredi. Souvent critiqué pour son côté expérimental (le Masters Next Gen se joue en cinq sets comprenant des manches en quatre jeux), son palmarès, lui, ne ment pas. Si Chung Hyeong a été trahi par ses blessures, Stefanos Tsitsipas et Jannik Sinner ont déjà soulevé le trophée avant de s'imposer sur le circuit ATP.

Le Masters Next Gen a vu le jour en 2017 à Milan. Le petit frère de l’ATP Finals se base sur le même système que son aîné en regroupant les huit meilleurs joueurs de la saison. La seule condition ? Avoir moins de 22 ans.

Sebastian Korda vise une place en finale du Masters Next Gen. © AFP

Peu connu du grand public avant cette saison 2021, son nom est familier dans le monde de la petite balle jaune. Fils de Regina Kordová (ancienne quart de finaliste de Roland Garros) et de Petr Korda (vainqueur de l’Open d’Australie 1988 et numéro deux mondial à l’époque), Sebastian arrive sur le circuit dans le but de se faire un prénom.

Et vu sa progression plutôt vertigineuse cette année, c’est plutôt bien parti pour l’Américain de 21 ans. Classé à la 249e place à la fin de l’année 2019, Korda a fait un grand bond au classement pour finir aux portes du top 100 à l’aube de cette année 2021.

Le frère de Jessica et Nelly, toutes deux joueuses de golf pro, a tout bonnement réalisé la meilleure saison de sa carrière. En début d’année, il fête son entrée dans le top 100 en remportant le deuxième challenger de sa carrière, à Quimper (France). Quelques mois plus tard, il fait sensation au Masters 1000 de Miami où il atteint les quarts de finale après avoir battu le fantasque Fabio Fognini, le surprenant Aslan Karatsev et le top 10 Diego Schwartzman. Il s’incline finalement contre le puissant Andrey Rublev.

En confiance après un début de printemps encourageant, le puissant droitier d’1m96 fait son entrée dans le top 50 et décroche le premier titre ATP de sa carrière en battant Marco Cecchinato à Parme.

Grâce à un jeu tout en puissance et une mobilité plutôt intéressante au vu de sa grande taille, Korda vit actuellement la meilleure période de sa carrière et tentera de boucler l’année par un titre retentissant.

Son parcours : victoires face à Hugo Gaston en cinq sets, Sebastian Báez et Lorenzo Musetti en trois sets.