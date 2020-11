Masters : Djokovic bat Zverev et se qualifie pour les demi-finales

Le numéro un mondial Novak Djokovic s'est qualifé pour les demi-finales du Masters à Londres, vendredi, en dominant l'Allemand Alexander Zverev (GER/N.7) 6-3, 7-6 (4) et peut encore rêver à un sixième titre record.

Djoko en mode dos rond

Djokovic a livré une prestation très solide face à Zverev, souvent inspiré contre les joueurs du top 3 et qui l'avait battu en finale du Masters en 2018. "J'ai réussi à bien servir sur les points importants et, contrairement au match précédent, j'ai trouvé les solutions", a expliqué Djokovic après le match. Le Serbe, qui va terminer la saison à la première place du classement ATP pour une 6e année, un record qu'il partage avec Pete Sampras, avait très bien démarré son match en breakant d'entrée son adversaire pour se détacher à 3-0. Les débats se sont ensuite rapidement équilibrés, mais le mal était fait et sans trop trembler, "Nole" a remporté la première manche 6-3 en 34 minutes.

Zverev, qui est aussi aux prises avec des problèmes extrasportifs - des accusations de violences domestiques par une ancienne petite amie, qu'il nie farouchement - donnait alors l'impression, avec son langage corporel, de ne pas être à 100% dans le match. Mais il a élevé son niveau de jeu dans le deuxième set, retrouvant un service très performant - 79% de premières balles et 9 aces sur cette manche -, ne concédant que deux balles de break au 5e jeu, qu'il a sauvées. Il a surtout réussi à ne perdre aucun point sur son deuxième service de tout le set, ce qui, face à un relanceur de la qualité de Djokovic, est un exploit. Le natif de Hambourg a dicté le rythme du match, inscrivant 27 points gagnants pour 15 fautes directes, quand Djokovic a semblé faire surtout le dos rond (8 points gagnants, 7 fautes directes).

Le destin du set était tout tracé et il s'est joué au tie-break, un exercice dans lequel le Serbe excelle, puisqu'il n'en a perdu qu'un seul cette saison. Djoko a fini par plier l'affaire en deux sets, ce qui n'est pas anodin, sachant qu'il aura 24 heures de moins de repos que Thiem. Mais s'il veut devenir, avec Roger Federer, le seul joueur à avoir remporté six fois le Masters, il devra sans doute franchir encore un palier pour se défaire de l'Autrichien, puis de Medvedev ou Nadal qui semblent tous très en verve sur la surface bleue, pour la dernière édition londonienne de l'évènement.