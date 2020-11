Masters : Daniil Medvedev domine Novak Djokovic et rejoint les demies

Le numéro 1 Novak Djokovic a été battu 6-3 et 6-3 par Daniil Medvedev (ATP 4), en à peine 1h21 de jeu, mercredi soir à Londres dans son 2e match du groupe "Tokyo 1970" des ATP Finals. Le Russe de 24 ans, qui avait battu Alexander Zverev (ATP 7) dans son premier match, compte désormais deux victoires et est assuré de jouer les demi-finales. Il jouera son dernier match dans ce round robin vendredi contre l’Argentin Diego Schwartzman (ATP 9), d’ores et déjà éliminé.

Medvedev a réussi le break dans le 7e jeu du premier set (4-3) mais Djokovic avait déjà dû sauver de deux balles de break dès le 3e jeu. Mené au score, le Serbe fut incapable de réagir (5-3) et perdait son jeu de service suivant et le set 6-3. Le Russe alignait un total de 7 jeux consécutifs pour filer à 3-0 à l’entame du 2e set. Il n’a plus ensuite été inquiété.

Djokovic, qui espère gagner un 6e Masters, le premier depuis 2015, jouera sa place en demi-finales vendredi contre Alexander Zverev (ATP 7). L’Allemand, qui avait battu Djokovic en finale de ces mêmes ATP Finals en 2018, a repris espoir après son succès plus tôt dans la journée au détriment de Schwartzman 6-3, 4-6 et 6-3. Le vainqueur du match rejoindra le dernier carré.

Dans l’autre groupe, "Londres 2020", l’Autrichien Dominic Thiem (ATP 3), finaliste l’an dernier de l’épreuve dotée de 5,7 millions de dollars (4,8 M d’euros) et vainqueur de ses deux premiers matchs, a déjà son billet pour les demi-finales. Le second ticket se jouera entre l’Espagnol Rafael Nadal (ATP 2) et le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 6). Tous deux ont battu le Russe Andrey Rublev (ATP 8) mais ont perdu contre Thiem. Le vainqueur du match jeudi entre le vainqueur de treize titres à Roland-Garros et le dernier vainqueur des ATP Finals obtiendra l’autre sésame pour les demies.