Masters 1000 Paris-Bercy : Le point titanesque remporté par Andy Murray

Andy Murray était à Paris pour disputer le Masters 1000 de Paris-Bercy, un des grands rendez-vous de cette fin de saison en tennis. Opposé au premier tour au lucky loser allemand Dominik Koepfer, le Britannique s’est incliné au bout d’un combat titanesque de plus de 3h, 6-4 5-7 7-6 (11/9).

Mais Andy Murray a tout de même montré qu’il n’avait pas été numéro 1 mondial et remporté 3 tournois du Grand Chelem pour rien. Il a une nouvelle fois montré toutes ses qualités athlétiques et sa maîtrise pour remporter un magnifique point dans le troisième set.

Le Britannique a couvert tout le terrain avant de conclure sur un coup droit en bout de course qui prenait Koepfer à contrepied. Showman dans l’âme, celui qui a remporté deux fois les Jeux Olympiques a poursuivi sa course avant de s’arrêter devant le public pour haranguer la foule.

Malheureusement pour lui, ce très joli point ne lui a pas permis de s’imposer. Andy Murray aura sans doute des regrets puisqu’il a galvaudé 7 balles de match alors que son adversaire a réussi à convertir la seule qu’il s’est octroyé.

Désormais 144e mondial après ses nombreux soucis physiques, l’Ecossais tente de retrouver son meilleur niveau mais la tâche est ardue, son classement le forçant souvent à affronter des grosses pointures rapidement dans les tournois. Ce fut notamment le cas à l’US Open où il s’était incliné en 5 sets au premier tour face au numéro 3 mondial Stefanos Tsitsipas, à Indian Wells au troisième tour face au numéro 4 Alexander Zverev, ou encore à Anvers où il s’était incliné au deuxième tour face à Diego Schwartzman, ancien top 10 et désormais 15e mondial.

L’heure n’est pourtant pas au découragement pour l’Ecossais qui avait assuré vouloir continuer à jouer lors de l’European Open à anvers en octobre dernier : "Le tennis est une grande partie de ma vie et beaucoup d’anciens joueurs avec qui j’ai parlé m’ont dit de continuer à jouer le plus longtemps possible. Je vais donc continuer à jouer au haut niveau jusqu’à ce que mon corps me dise stop".

A 34 ans, Andy Murray nous réserve donc encore de longs rallies et des efforts physiques intenses dont il a le secret.