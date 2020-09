Masters 1000 de Rome : Nadal déroule contre Lajovic et file en quarts

Rafael Nadal a déroulé un jeu déjà bien huilé, malgré ses six mois sans compétition, pour se qualifier pour les quarts de finale du Masters 1000 de Rome aux dépens du Serbe Dusan Lajovic (6-1, 6-3) vendredi.

Ses premiers signes de fatigue, l'Espagnol les a montrés quand on pensait le match plié à 4-0 dans la seconde manche. Il lui a alors fallu alors resserrer la vis alors que le Serbe, 25e mondial, venait de prendre trois jeux de suite.

Mais à part ce petit coup de mou final, qui lui laisse une marge de progression dans l'optique de Roland-Garros qui débute dans moins de dix jours, le Majorquin a plutôt donné l'impression d'avoir déjà trouvé la bonne carburation.

Nadal dispute à Rome son premier tournoi depuis plus de six mois, en raison de l'interruption des compétition due à la pandémie de coronavirus et sa décision de ne pas disputer les tournois aux Etats-Unis, fin août et début septembre.

En quart de finale, samedi, il rencontrera l'Argentin Diego Schwartzman (tête de série N.8) qui a battu le Polonais Hubert Hurkacz.