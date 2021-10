Masters 1000 de Paris : Djokovic de retour pour disputer le simple et le double

Le N.1 mondial Novak Djokovic, qui n'est plus apparu sur le circuit depuis sa défaite en finale de l'US Open début septembre à New York, participera aux tournois de simple et de double du Masters 1000 de Paris, a annoncé samedi le directeur du tournoi Guy Forget.

"C'est rare de voir un N.1 mondial jouer le double dans un Masters 1000. Il est en manque de matches comme il n'a pas joué depuis l'US Open", a expliqué Forget en conférence de presse, à deux jours du coup d'envoi du tournoi.

Djokovic, sacré à cinq reprises dans le tournoi en salle parisien, la dernière fois en 2019, disputera le double avec son compatriote et grand ami Filip Krajinovic, dans la perspective aussi de la Coupe Davis (25 novembre-5 décembre).

Il faut remonter à octobre 2019 à Shanghaï (Chine) pour retrouver "Djoko" participer en double à un Masters 1000, déjà avec Krajinovic.