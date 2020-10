Mary Pierce derrière son poulain sur les lieux de son exploit : "Il a un grand potentiel"

Vingt ans après ses succès en simple et en double sur la terre battue de Roland-Garros, Mary Pierce est présente cette année à Porte d’Auteil pour suivre de près le tournoi juniors où deux de ses protégés sont engagés. Nous en avons profité pour la rencontrer sur les lieux de son exploit et évoquer de beaux souvenirs.

"C’est le plus beau moment de ma carrière", se souvient-elle. "J’étais la plus heureuse du monde, j’ai réalisé mon rêve cette année-là. Et dire que j’avais failli ne pas jouer à cause d’une blessure à l’épaule. Je n’arrivais même pas à lever le bras mais grâce au kiné, à l’ostéopathe et à toute l’équipe médicale, j’ai réussi à réaliser ce rêve. J’étais aussi dans un moment de ma vie où je n’avais pas toutes les réponses à mes questions. J’ai alors entamé un parcours spirituel qui m’a permis d’arriver à ce tournoi en paix avec moi-même et beaucoup plus légère."

Désormais devenue entraîneuse, Pierce chapeaute un projet autour de joueurs africains en collaboration notamment avec l’Académie de Patrick Mouratoglou. Son petit protégé, Eliakim Coulibaly (18 ans) est engagé dans le programme du simple juniors à Paris. "C’est un jeune ivoirien très prometteur. Je suis très fière et très excitée. Il y a beaucoup de boulot mais il a un grand potentiel. Il est comme un diamant qui a besoin d’être poli. Il est à l’écoute et prêt à travailler. Ça fait des années que j’ai l’Afrique dans mon cœur, que j’ai envie d’aider ce continent et des jeunes qui ont le potentiel et le talent mais qui n’ont pas les moyens."