Marion Bartoli : "Le retour de Kim Clijsters me fascine" - Tennis - 20/10/2019 Conseillée depuis peu par la championne de Wimbledon 2013 Marion Bartoli, Jelena Ostapenko s'est offert son premier titre depuis plus de deux ans, dimanche à Luxembourg, grâce à sa victoire devant l'Allemande Julia Görges 6-4, 6-1 en finale. La nouvelle collaboration nouée avec Bartoli, la semaine passée à Linz où Ostapenko avait atteint la finale, a déjà porté ses fruits. Elle devrait se poursuivre. Présente sur le circuit entre 2000 et 2013, Bartoli, aujourd’hui âgée de 35 ans, a naturellement un avis sur le retour à la compétition, dès l’an prochain, de Kim Clijsters.