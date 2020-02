Maria Sharapova, la retraite de la Tsarine

D’aucuns retiendront son palmarès avec ses cinq titres en Grand Chelem, un au moins dans chaque majeur, une performance que seules Steffi Graf et Serena Williams ont réussie depuis plus de trente ans. Excusez du peu. D’autres resteront marqués par ses cris stridents, ses "com’on" et son attitude parfois hautaine là où les plus " branchés " de ses fans se souviendront d’elle comme l’égérie des produits de luxe ou la chef d’entreprise qui a réussi à faire de son nom une marque que l’on s’arrache.

Maria Sharapova a déposé ses raquettes presque en toute discrétion. Elle s’en va sur la pointe des pieds. Il n’y a pas eu de dernier cri de rage. Pas de poing serré sur la poitrine, ni de baisers envoyés à une foule qui l’acclame. Une opposition criante avec l’effervescence que sa présence suscitait à chacune de ses apparitions et les mouvements de foule qui entouraient une star devenue plus qu’une reine du tennis.

Une vache sur une patinoire

C’est certain, la Tsarine n’a jamais laissé personne indifférent. Certains l’adoraient, d’autres la haïssaient. Mais Maria Sharapova c’était une machine à gagner. Une championne égoïste (mais n’est-ce pas un euphémisme ?) imprégnée de la mentalité de cette Amérique où elle a grandi. "Masha" s’est donné les moyens de réussir. Elle a tout sacrifié avec un seul but être la meilleure, devenir numéro un mondiale et gagner des Grands Chelems. Alors même s’il y a eu l’épisode du "meldonium" qui restera comme une tache indélébile sur son CV, Sharapova peut s’en aller habitée d’un sentiment de fierté et de joie. Sa personnalité manquera au tennis féminin même si ses apparitions sur les courts étaient de plus en plus courtes.

S’il n’y avait qu’une chose à retenir, c’est sans doute son mental d’acier. Celui qui a permis "à la vache sur une patinoire" - comme elle s’est définie lors de ses premiers Roland Garros - de devenir la reine de la Porte d’Auteuil à deux reprises. Et rien que cela, ça mérite le respect.