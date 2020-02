Maria Sharapova, diva du tennis, annonce la fin de sa carrière

On ne reverra plus Maria Sharapova sur les courts de tennis. La Russe de 32 ans, ancienne numéro 1 mondiale, a annoncé sa retraite dans une tribune publiée par les magazines de mode Vogue et Vanity Fair. Tennis - je te dis adieu", a écrit la Russe sur son compte Instagram "Après 28 ans et cinq titres du Grand Chelem, je suis prête à gravir une autre montagne sur un terrain différent", a ajouté l'ancienne N.1 mondiale, dont la carrière a été entachée par une suspension de 15 mois pour dopage au printemps 2016.

Icône de la mode et prisée par les sponsors, Sharapova a aussi marqué le circuit par ses victoires et sa personnalité. Réputée pour ses coups puissants autant que pour ses cris stridents, star des courts et diva en dehors, Maria a remporté cinq titres du Grand Chelem. Elle s'est imposée dans chacun des tournois majeurs : Wimbledon (2004), US Open (2006), l'Open d'Australie (2008) et Roland-Garros (2012 et 2014). Elle affiche encore 31 titres sur le circuit WTA et une médaille d'argent olympique (2012) à son palmarès.