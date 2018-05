Marat Safin se paie le circuit ATP et n'épargne (presque) personne

Marat Safin a pris sa retraite en 2009 mais il n’a rien perdu de son mordant. Au contraire. Dans un entretien accordé lundi à l’Equipe, le joueur russe de 38 ans se lâche complètement, avec au passage de jolies punchlines.

" Il n’y a personne de vraiment nouveau dans le tennis aujourd’hui. Et s’il y a un nouveau, il n’est pas assez fort. Ils n’ont pas de style, ils essayent de taper le plus fort possible. Berdych, Dimitrov, toute cette génération c’est toujours le même jeu, parfois tu ne sais pas qui est qui. Djokovic, Wawrinka, c’est le même style ". Les concernés apprécieront.

Novak Djokovic en prend particulièrement pour son grade. Souvent décrit comme un joueur drôle et sympathique, Marat Safin le rhabille pour l’hiver. " En fait, je ne pense pas qu’il soit drôle. Il ne devrait pas essayer de l’être, parce que ce n’est pas son jeu ".

Le vainqueur de l’US Open en 2000 et de l'Open d'Australie en 2005 regrette l’atmosphère du tennis des années 2000. " Aujourd’hui c’est différent. Quand tu commences à mal parler à un adversaire, il se met à pleurer, à appeler l’arbitre de chaise. Ils sont devenus trop soft, trop gentils les uns avec les autres (…) Tout le monde est devenu correct, comme des gens de la haute société ".

L’ancien numéro 1 est toujours plus catégorique. C’est simple selon lui, " il n’y a pas d’amitié dans le tennis. Tous ces sourires ne seraient en fait "qu’un tissu de mensonges". Il enchaîne "les joueurs se détestent mais ils essaient tous d’être gentil, parce qu’ils veulent tous le prix du fair-play".

Des joueurs fades et sans personnalité, un circuit ATP à la limite de l’hypocrisie, il y a-t-il quelqu’un qui trouve tout de même grâce aux yeux de Marat Safin ? Heureusement oui, cette personne c'est Roger Federer "Ils prétendent tous avoir son niveau, mais personne ne peut l’atteindre".

Des propos loin d'être surprenants de la part de Marat Safin, connu pour ses coups de colères mémorables.