Manolo Santana, pionnier et légende du tennis espagnol, est décédé à l’âge de 83 ans

Deux Roland-Garros, un Wimbledon, un US Open et une médaille d’or olympique avec l’Espagne : c’est le très joli palmarès de Manuel Santana, décédé ce week-end à l’âge de 83 ans. L’ancien joueur de tennis a été l’un des pionniers du tennis de haut niveau espagnol, tout en faisant une grande partie de sa carrière parmi les tennismen amateurs, ce qui était encore possible à l’époque. Il était un grand spécialiste de la terre battue et a remporté presque exclusivement des tournois sur cette surface, malgré deux victoires en Grand-Chelem sur une autre. Il était arrivé au sommet de son art dans les années soixantes.

En 1985, il est entré au Hall of Fame du tennis mondial.

Sur les réseaux sociaux, Rafael Nadal a rendu hommage à celui qu’il a toujours considéré comme une inspiration : "Mille mercis pour ce que vous avez fait pour notre pays et pour avoir montré la voie à tant d’autres après vous. Vous avez toujours été un modèle, un ami et une personne proche des autres. Vous allez vraiment beaucoup nous manquer. On ne vous oubliera jamais".