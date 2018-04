Malisse, Leconte et Enqvist également au BNP Paribas Fortis Champions fin mai à Bruxelles

Après John McEnroe, les organisateurs du BNP Paribas Fortis Champions ont annoncé mardi les présences de Xavier Malisse, Henri Leconte et Thomas Enqvist à leur événement officiel de l'ATP Champions Tour qui se déroulera du 24 au 26 mai au David Lloyd Club à Bruxelles.

Malisse, 37 ans, a été professionnel pendant 16 saisons et a mis un terme à sa carrière en 2013. Après avoir atteint la demi-finale de Wimbledon en simple en 2002, il a remporté le titre en double à Roland-Garros en 2004 avec Olivier Rochus. Malisse compte trois titres à son palmarès, deux acquis à Delray Beach (2005 et 2007) ainsi qu'un à Chennai (2007). Il a atteint son meilleur classement ATP, la 19ème place, en août 2002.

Leconte, 9 titres en simple et également vainqueur du double à Roland-Garros (1984), ainsi qu'Enqvist, 4ème mondial en 1999 et 19 sacres ATP à son palmarès, seront aussi de la partie.

A noter que seuls les anciens joueurs ayant été numéro 1 mondial, ayant atteint une finale de Grand Chelem ou ayant remporté la Coupe Davis peuvent participer aux tournois de l'ATP Champions Tour. Chaque ville hôte distribue en outre deux invitations.

En plus du tournoi masculin, un double mixte aura lieu entre les matchs messieurs les jeudi et vendredi ainsi qu'à l'issue de la finale messieurs le samedi. Ce sera l'occasion de revoir sur le court Kim Clijsters, Dominique Monami et Sabine Appelmans.