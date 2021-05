Madrid : Rafael Nadal ne fait pas de cadeau à Carlos Alcaraz le jour de ses 18 ans

L’histoire est belle mais elle a tourné court ce mercredi à Madrid (Masters 1000). Rafael Nadal n’a fait qu’une bouchée du jeune Carlos Alcaraz (ATP 120), 6-1 6-2, qui fêtait aujourd’hui ses 18 ans. Celui que l’on surnomme "mini-Rafa" et qui porte sur ses épaules de nombreux espoirs du très jeune tennis espagnol n’a pas pu faire grand-chose face au "grand-Rafa" et son lift. Même s'il s'est battu jusqu'au bout de la rencontre.

Parfaitement impliqué et fort de son récent succès au tournoi de Barcelone, le Majorquin n’a pas fait le moindre cadeau à son jeune adversaire pour l'emporter en un peu plus d'une heure et dix minutes de jeu.

Grâce à sa victoire au tour précédent, Alcaraz a battu un (nouveau) record de précocité détenu jusque-là par… Nadal. Il est devenu à 17 ans le plus jeune joueur à remporter un match du tableau final du tournoi en 19 ans d’histoire, a indiqué l’ATP.

Malgré la défaite, Alcaraz se souviendra sans doute longtemps du jour de ses 18 ans, où il a affronté son idole. L'organisation du tournoi lui avait même prévu un petit gâteau ainsi que le traditionnel "cumpleaños feliz" en fin de rencontre.