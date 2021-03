Lourdement critiqué par Toni Nadal pour son comportement, Benoît Paire prône... le calme

On ne présente plus Benoît Paire. Aussi brillant qu'exaspérant, le fantasque Français n'a comme équivalent de son talent qu'une grande gueule et une pancarte d'enfant terrible qu'il aime cultiver avec soin.

Son dernier caprice date d'il y a quelques semaines. Miné par cet interminable interlude Covid, Paire n'y était pas allé pas quatre chemins et avait avoué trainer son spleen sur et en dehors des terrains. Seul problème, il l'avait expliqué.. à sa manière, ce qui a évidemment fait jaser.

"J’arrive, je prends un peu d’argent et je pars au tournoi suivant: je fais mon boulot. Ce qui est surprenant avec le circuit actuel, c’est qu’il y a beaucoup de bénéfices à perdre. Là, si tu gagnes un ATP 250, tu n’empoches plus que 30.000 dollars (25.000 euros). Moi, avec des bye, j’ai pris 10.000 (8.400 euros) à chaque fois en perdant directement. Pourquoi t’arracher comme un dingue pour gagner à peine plus?"

