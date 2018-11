Les tennismen italiens Starace et Bracciali à nouveau suspendus

Les joueurs de tennis italiens Potito Starace, 37 ans, et Daniele Bracciali, 40 ans, ont été suspendus par l'Unité d'intégrité dans le tennis (TIU) mercredi. Les deux joueurs sont coupables d'avoir truqué des matchs sur fond de paris sportifs.

Après une première sanction levée en 2015, Daniele Bracciali est désormais suspendu à vie et doit s'acquitter d'une amende de 250.000 dollars (220.000 euros). De son côté, Potito Starace ne pourra plus jouer au tennis pendant dix ans, et devra payer une amende de 100.000 dollars (87.860 euros).

Les deux Italiens ont été reconnus coupables d'actes illégaux lors du tournoi ATP-500 de Barcelone en avril 2011. Ils avaient été suspendus à vie par la Fédération italienne de tennis (FIT) en 2015.

Mais Starace avait ensuite été acquitté en appel quelques mois plus tard, alors que la sanction de Bracciali avait été ramenée à un an de suspension. Ce dernier a d'ailleurs disputé toute la saison 2018 en double.

Bracciali a atteint son meilleur classement en double en 2012 (21e). Il a été 49e mondial en simple. Starace a lui été 27e mondial au pic de sa carrière.