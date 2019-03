"Les jeunes joueurs de tennis canadiens sont impressionnants, et ils n'ont peur de rien"

Parmi les huit qualifiés pour les quarts de finale du tournoi de Miami, il y a deux joueurs de moins de vingt ans. Et il y a deux Canadiens. Ce sont les mêmes, Denis Shapovalov, 19 ans, et Felix Auger-Aliassime, 18 ans. Auger-Aliassime est le premier joueur né dans les années 2000 à atteindre les quarts de finale d'un tournoi de ce niveau, un Masters 1000.

On ne parle que d'eux, on ne voit qu'eux. Ils sont en train de réussir un printemps assez exceptionnel. Ils étaient considérés comme des espoirs du tennis mondial depuis pas mal de temps, mais là, tout va beaucoup plus vite que prévu.

Johan Van Herck, le capitaine des équipes belges de Coupe Davis et de Fed Cup, est très impressionné. "On savait qu'ils allaient être forts. Maintenant, on ne pensait pas forcément que cela arriverait aussi vite, même si les meilleurs se révèlent souvent vite. Je me souviens qu'Auger-Aliassime est venu au centre de Tennis Vlaanderen, à Anvers, quand il avait 14 ans. Déjà, à ce moment-là, on voyait son bon niveau. Et c'est la même chose pour Shapovalov. C'est toujours curieux de voir des joueurs arriver aussi vite. Dans leur cas, c'est dû à leurs qualités, au travail, à un bon système canadien, qui les suit très jeunes, et jusqu'à ce qu'ils soient professionnels. Ce serait peut-être bien de prendre ce qu'il y a de mieux chez eux, et de l'utiliser chez nous."

Comme en Belgique, à l'époque de Justine Henin et Kim Clijsters, les jeunes Canadiens arrivent en duo. Lequel des deux a le meilleur potentiel ? "Je connais mieux Auger-Aliassime. Il m'a impressionné, au tournoi d'Anvers, l'année dernière, quand il a joué contre Zizou Bergs. Il avait gagné le challenger de Tachkent la veille, il avait pris un vol de nuit, et il avait pourtant gagné, en sauvant des balles de match. A seulement 18 ans... C'était vraiment impressionnant. On connaissait ses qualités physiques et tennistiques, mais c'est mentalement qu'il a surpris. C'est quelque chose que j'admire énormément. Pour moi, c'est un exemple."

Ce qui frappe aussi, dans le comportement de ces deux jeunes Canadiens, c'est leur sang-froid, leur culot. Récemment, Denis Shapovalov s'était lancé dans un rap, au moment de s'adresser à la foule, après une victoire. Il fallait oser... "Ca, c'est la jeunesse. Les jeunes qui montent n'ont plus peur. C'est aussi le cas de Tsitsipas ou Tiafoe. Même s'ils jouent contre Federer, ils n'ont pas peur, ils y vont. Ils pensent qu'ils peuvent gagner. Ils ont du respect, mais pas trop. En montant sur le terrain, ils se disent qu'ils sont les plus forts; C'est ça, la jeunesse..."

Et le Canada a la chance d'avoir aussi une pépite du côté féminin... Bianca Andreescu, 18 ans, vient de gagner le tournoi d'Indian Wells.