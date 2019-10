Les groupes du Masters féminin dévoilés : Barty face à Osaka, Halep défiera Andreescu

Alors que les traditionnels Masters de fin d'année, réunissant les 8 meilleures joueuses du monde, s'apprêtent à commencer (du 27 octobre au 3 novembre), les deux groupes ont été dévoilés. Dans le groupe rouge, on pointera évidemment l'affrontement alléchant entre Ashleigh Barty, l'actuelle numéro un mondiale et Naomi Osaka, sa prédécesseure. Les deux outsiders de cette partie "rouge" du tableau seront donc Belinda Bencic et Petra Kvitova.

Dans le groupe violet, la tenante du titre, Elina Svitolina, sera aux prises avec Karolina Pliskova, Simona Halep et la joueuse en forme de cette fin de saison, la jeune Canadienne Bianca Andreescu.