Les Etats-Unis s'imposent au bout de la nuit madrilène contre l'Italie

Les Etats-Unis ont battu l'Italie 2-1 dans le dernier match du groupe F de la phase finale de la Coupe Davis, mercredi à Madrid. Dans le double décisif, Sam Querrey et Jack Sock se sont imposés contre Simone Bolelli et Fabio Fognini 6-7 (4/7), 7-6 (7/2), 6-4 alors qu'il était 4 heures du matin. C'est la deuxième fin de rencontre la plus tardive dans l'histoire du tennis.

L'Italie avait pourtant pris l'avantage grâce une victoire de Fognini (ATP 12) contre Reilly Opelka (ATP 36) en trois sets 6-4, 6-7 (4/7), 6-3. Mais les Américains sont revenus dans la partie grâce à Taylor Fritz (ATP 32), vainqueur de Matteo Berrettini après un nouveau combat en trois manches: 5-7, 7-6 (5), 6-2.

L'équipe de Mardy Fish termine donc deuxième derrière le Canada, déjà qualifié pour les quarts, alors que l'Italie, qui présentait pourtant deux joueurs du top mondial, est éliminée. Il faudra attendre l'issue des derniers matches de groupes jeudi pour savoir si les USA terminent parmi les deux meilleurs deuxièmes, qualifiés pour les quarts.