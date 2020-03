Les Belges mènent 2-1 grâce à leur victoire en double en Coupe Davis

La paire belge Sander Gille et Joran Vliegen s'est imposé face au duo hongrois Attila Balazs et Marton Fucsovics lors du double en Coupe Davis en trois sets (3-6/6-1/6-4). Avec cette belle victoire, la Belgique mène 2 à 1 face à la Hongrie et peut voir venir lors des deux derniers simples à disputer.

Gillé et Vliegen devaient sauver trois balles de break dès leur première mise en jeu. Ils cédaient leur service dans le quatrième jeu et ne parvenaient plus à revenir dans ce set, remporté 3-6 par les Hongrois.

Le duo belge dominait ensuite le deuxième set, remporté 6-1.

Dans le troisième set, les Belges faisaient le break dans le troisième jeu. Ils repoussaient une balle de contrebreak dans le jeu suivant. Balazs et Fucsovics avaient deux occasions de revenir à 3-3 sur le service belge, mais Gille et Vliegen tenaient bon et conservaient l'avantage (4-2). Les Belges concluaient la partie dès leur première balle de match (6-4).

Kimmer Coppejans (ATP 154) aura à présent l'occasion de qualifier la Belgique contre Attila Balazs (ATP 76). En cas de victoire du Hongrois, le match décisif opposera Ruben Bemelmans (ATP 222) à Martin Fucsovics (ATP 84).

La Belgique joue sans David Goffin qui a choisi de rester sur surface dure pour préparer ses prochains tournois américains. Les rencontres de Coupe Davis sont désormais jouées sur deux journées et les matches au meilleur des trois sets. Le vainqueur de cette rencontre rejoindra en phase finale l'Espagne, la Russie, le Canada et la Grande-Bretagne, demi-finalistes en 2018, ainsi que la France et la Serbie, bénéficiaires d'une invitation.

Le vainqueur de la Coupe Davis sera désigné au terme d'une semaine de compétition, prévue du 23 au 29 novembre à Madrid, où seront rassemblées 18 nations. En 2019, l'Espagne avait remporté la première édition de ce nouveau format en battant le Canada en finale. La Belgique n'avait pu y rejoindre les quarts de finale.