Entre la théorie et la réalité, il y a parfois une galaxie d’écart. Quatrième tête de série de cette phase finale, la Belgique est ambitieuse. L’objectif est clairement annoncé depuis des jours : remporter deux matchs par rencontre et accéder aux quarts. Steve Darcis l’a bien compris ne laissant que cinq jeux à Santiago Giraldo qu’il n’avait alors battu qu’une seule fois lors des jeux olympiques de Londres. La victoire, le nombre de jeux concédés et la manière, tout y était. Plus simple en fait dans la réalité qu’espérer à la théorie.

La réalité si loin de la théorie

Les Belges entre théorie et réalité - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA

Une entrée en matière qui mettait David Goffin sur du velours face à Danielo Galan, joueur colombien de 23 ans qui navigue au-delà de la 175 place mondiale. Une formalité… En théorie.

Le début de match est un cauchemar. Galan frappe sans complexe sur toutes les balles qui se présentent. Dav est dépassé, débordé comme si ses chaussures étaient remplies de plomb. 0-4 puis 1-5, les signes d’espoir sont peu nombreux dans le ciel voilé de la Belgique. Goffin ne fait pas du Goffin. Il subit, encaisse sans pouvoir contre attaquer. Les fautes succèdent aux fautes. Directes ou provoquées.

La réalité se situe bien loin de la théorie. On n’en est même plus à penser au décompte des sets et des jeux à ce moment-là. La maison brûle. L’éclaircie arrive dans le deuxième set, mais elle reste accompagnée de passage orageux. L’homme nous rappelle qu’il n’est pas une machine, que la saison a été longue. L’envie est là mais le corps ne répond pas.

Le 11e mondial émerge au prix de l’expérience. Goffin a fait le job… 24e victoire en 27 matchs de coupe Davis. Pas la plus simple, pas la plus importante mais pas loin quand même.

Reste à Gille et Vliegen à faire mentir la théorie pour rêver réalité.

Un duel acharné. Une bataille de services et de volées et un premier set remporté au tie-break. Qui l’aurait cru face aux vainqueurs de Wimbledon et de l’US Open ? Le premier break est en faveur de la Colombie dans le 25e jeu du match. Un set partout. Il n’y en aura pas d’autre. Nouveau jeu décisif qui tourne à l’avantage des Colombiens. La hiérarchie est respectée.

La Belgique remporte son premier match 2 points à 1. Conforme aux attentes, mais en fait le résultat aurait pu être différent sans que personne ne trouve quelque chose à dire. Entre la théorie et la réalité, il y avait bien une galaxie ce soir.