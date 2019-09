Le tournoi d’Anvers attire une nouvelle grande star du tennis: Stan Wawrinka

Le Suisse Stan Wawrinka participera au prochain tournoi de tennis d’Anvers, qui aura lieu du 13 au 20 octobre, à la Lotto Arena. Quelques semaines après avoir annoncé la présence d’Andy Murray, les organisateurs de l’épreuve réussissent un autre très joli coup.

Stan Wawrinka et Andy Murray ont un point commun, ils ont gagné trois tournois du Grand Chelem. Ils sont d’ailleurs les deux seuls joueurs à avoir remporté plusieurs tournois majeurs depuis l’arrivée au sommet de Roger Federer, Rafael Nadal, et Novak Djokovic. Wawrinka s’est imposé à l’Australian Open, à Roland-Garros, et à l’US Open. Il a également été champion olympique en double.

La quatrième édition du tournoi d’Anvers, l’European Open, présentera donc une affiche assez exceptionnelle. En plus de Stan Wawrinka et Andy Murray, il y aura Milos Raonic, Gaël Monfils, Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Benoit Paire, Diego Schwartzman, Frances Tiafoe, Guido Pella, Feliciano Lopez, et pas mal d’autres. Dont, bien sûr, David Goffin et Steve Darcis.

David Goffin, on le sait déjà, jouera son premier match le jeudi 17 octobre, Andy Murray entamera son tournoi le mardi 15 octobre. Pour plus d’informations, et pour l’achat des tickets, rendez-vous sur le site du tournoi.