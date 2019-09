Le top 25 inchangé, Ashleigh Barty sur le trône et Elise Mertens 24e

L'Australienne Ashleigh Barty pointe toujours en tête du classement de tennis de la WTA paru lundi matin. Elise Mertens, N.1 belge, occupe elle le 24e rang d'une hiérarchie mondiale qui n'a connu aucun changement majeur.

Et pour cause, seules huit joueuses du top-30 ont disputé la première semaine de la tournée asiatique dans la foulée de l'US Open remporté par la Canadienne Bianca Andreescu (WTA 5).



Pliskova au Masters

Barty, lauréate à Roland-Garros, est N.1 avec 6.501 points mais voit Karolina Pliskova (WTA 2) se rapprocher à 6.415 points après son titre à Zhengzhou. La Tchèque est la deuxième joueuse à être assurée de disputer le Masters. L'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 3) et la Japonaise Naomi Osaka (WTA 4) complètent le top-5.

Côté belge, Elise Mertens est toujours 24e alors qu'Alison Van Uytvanck (WTA 62) a gagné une place après son quart de finale à Hiroshima et que Kirsten Flipkens a fait un bond de huit positions (WTA 106) grâce à un huitième de finale dans le même tournoi japonais. Greet Minnen est 122e (-2) et Ysaline Bonaventure 125e (-7).

En double, Mertens est N.2 mondiale et d'ores et déjà qualifiée pour le Masters de fin d'année de la spécialité grâce à son sacre à l'US Open en compagnie de la BIélorusse Aryna Sabalenka. Flipkens est 23e mondiale.

A noter aussi les belles progressions au sein du top-100 de la Japonaise Nao Hibino (WTA 87) et de la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 52) qui ont respectivement gagné 59 et 26 places après leur titre à Hiroshima et Nanchang.