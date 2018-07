Le top 10 WTA presque inchangé, Elise Mertens 15ème

Peu de changements dans le top 10 du classement féminin de tennis (WTA) avant le début de Wimbledon, le troisième Grand Chelem de la saison. En effet, la Roumaine Simona Halep, forte de son succès à Roland-Garros, consolide sa première place. La Danoise Caroline Wozniacki et l'Espagnole Garbiñe Muguruza, battue par Halep en demi-finale de Roland-Garros, complètent le podium en prenant respectivement la deuxième et troisième place. L'Américaine Madison Keys, demi-finaliste à Paris, sort du top 10 au profit de l'Allemande Angélique Kerber.

Du coté de nos Belges, Elise Mertens conserve sa quinzième place et débutera son tournoi contre l'Américaine Danielle Collins, 41éme mondiale. Kirsten Flipkens gagne, quant à elle, six places et se hisse à la 45ème position de ce classement. Elle est suivie de près par Alison Van Uytvanck, 47ème au classement, tandis que Yanina Wickmayer sort du top 100 et se classe à la 101ème place.