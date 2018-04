Le tennis moderne est né il y a exactement 50 ans

Le 22 avril 1968 commençait le tournoi de tennis de Bournemouth, en Angleterre. Un tournoi comme les autres ? Pas du tout. Un tournoi historique. Bournemouth, en 1968, a été le premier tournoi de l'ère open, donc ouvert aux amateurs et aux professionnels. Et quelques semaines plus tard, Roland-Garros 1968 (le "French Open") a été le premier tournoi du Grand Chelem de l'ère open.

Aujourd'hui, on ne parle plus que des joueurs professionnels, bien sûr. Mais tout n'a pas toujours été aussi simple que cela, pour ceux qui ont précédé Rafael Nadal, Roger Federer, et tous les autres.

C'est en général à partir de ce moment-là, l'ère open, en 1968, que l'on commence à comptabiliser les records. C'est pour cela que l'on parle encore très régulièrement de l'ère open. A peu près toutes les statistiques du tennis commencent à ce moment-là.

Pour comprendre ce que cette "révolution d'avril 68" a changé, voici les explications de Nicola Arzani, Senior Vice-President PR et Marketing à l'ATP, autrement dit, responsable des relations publiques et du marketing au sein de l'Association des Joueurs Professionnels.

Entretien

Nicola, on fête un anniversaire en ce moment, c'est celui du tennis open. On utilise souvent des expressions comme "c'est le plus grand joueur de l'ère open", ou "c'est un record de l'ère open". On parle régulièrement de l'ère open, mais les gens ne savent peut-être pas ce que c'est exactement, l'ère open, qui a commencé il y a exactement 50 ans...

En 1968, tous les joueurs professionnels de tennis ont enfin pu participer aux grands tournois du circuit. Jusqu'en 68 les joueurs devaient être amateurs, pour participer aux épreuves comme Roland-Garros ou Wimbledon. Donc ils ne pouvaient pas recevoir de prize-money. C'était vraiment une situation très bizarre et très hypocrite.

Des joueurs professionnels existaient déjà depuis pas mal de temps. On dit même que Suzanne Lenglen était professionnelle. Mais les meilleurs joueurs du monde ne participaient pas tous aux mêmes tournois.

Les joueurs qui participaient au circuit avaient évidemment besoin de gagner un peu d'argent, mais cela se passait "sous la table", ce n'était pas officiel. Mais quand ils devenaient professionnels, ils ne pouvaient plus jouer sur le circuit. Ils devaient disputer des circuits parallèles, avec des promoteurs, aux États-Unis, et ils faisaient des tournées. C'était vraiment une situation assez ridicule. La Fédération Internationale n'était pas assez ouverte pour accepter les professionnels dans le monde du tennis.

Le tennis a quand même été relativement rapide. Aux Jeux Olympiques, les professionnels ne sont arrivés que plus tard. On a vu des joueurs de NBA participer aux Jeux pour la première fois en 1992. Le tennis a-t-il été précurseur, malgré tout ?

Peut-être, oui. Mais il y a eu pas mal d'années frustrantes pour l'histoire de notre sport. Et le cas de Rod Laver en est le parfait exemple. Il a gagné les quatre tournois du Grand Chelem en 1962. Ensuite, il est passé professionnel, donc il n'a plus joué le moindre tournoi du Grand Chelem entre 1963 et 1968. Et, finalement, il a pu rejouer les Grands Chelems à partir de 1968, et il a, à nouveau, gagné les quatre tournois du Grand Chelem en 1969. C'est extraordinaire, ce qu'il a fait. Tout le monde dit toujours que Roger Federer est le plus grand joueur de tous les temps. Mais lui, il répond qu'il faut regarder ce qu'a fait Rod Laver, dans les années 60. Il a raté cinq ans de tournois du Grand Chelem quand il est passé professionnel ; il a gagné les quatre en 1962, et il a gagné les quatre en 1969.

Quand on dit "début de l'ère open", on peut aussi dire "début du tennis moderne", parce que beaucoup de choses ont changé à partir de ce moment-là...

Je pense, oui. C'était un premier pas. Les joueurs ont pu être acceptés, rémunérés, alors qu'auparavant ils étaient dans un coin, faisaient le spectacle, mais personne ne s'occupait d'eux. Et donc, est arrivé le tennis open, avec des tournois ouverts à tous, aux professionnels comme aux amateurs. En 1972, il y a la création de l'Association des Joueurs Professionnels, l'ATP. En 1990, les joueurs et les tournois se sont mis ensemble, pour créer l'ATP Tour, que l'on connaît encore aujourd'hui. C'est une association entre joueurs et tournois, pour gérer le circuit professionnel.

Et le classement ATP est né en 1973. C'est très important aussi...

Le classement ATP est né le 23 août 1973, un an après la création de l'ATP. Il était très important qu'un système objectif puisse administrer le circuit, pour que les joueurs rentrent dans les tournois, pas seulement parce qu'ils étaient invités par les promoteurs, mais parce qu'ils avaient gagné assez de points pour être admis dans les grands tableaux des grands tournois.

Björn Borg est ensuite arrivé, et lui aussi a donné un coup de fouet au tennis. La télévision a commencé à diffuser énormément de matches. Un nouveau pas important a été franchi.

Dans les années 70, il y a eu le vrai boom du tennis. Il y a eu les étapes que l'on vient d'expliquer (en 68 le tennis open, en 72 l'ATP, en 73 le classement ATP). Et quand Borg a commencé à gagner, en 1973, le tennis a pris une autre dimension. Tout le monde se rappelle qu'il a gagné Wimbledon cinq fois de suite. En dehors du court, il était vraiment la première star du tennis mondial. Après, il y a évidemment eu, aux Etats-Unis, des grands joueurs comme Jimmy Connors et John McEnroe. A ce moment-là, le tennis est passé du statut de sport à celui de phénomène de société.

Les gens s'intéressent beaucoup aux statistiques du tennis. Pour en revenir au début de l'ère open, toutes les données concernant le tennis sont apparues en même temps que le tennis moderne...

Oui, il est difficile de retrouver tous les tableaux de tous les tournois avant 1968. Il y a eu des centaines de tournois un peu partout, et ce n'était pas organisé. Maintenant, ça l'est. On a l'ATP World Tour, mais aussi le Challenger Tour, qui compte une centaine de tournois chaque année, avec un calendrier bien précis, des règles communes à tous les tournois. Avant, c'était un peu plus anarchique. Il y avait des tournois en Australie, en Europe, aux États-Unis, mais il n'y avait pas de lien entre eux. C'est un peu difficile, pour l'époque avant 1968, d'avoir une idée de ce qu'étaient vraiment les tournois importants, dans le calendrier international.