Le tennis a aussi son challenge, Van Uytvanck et Minnen s'exercent à la volée

Alison Van Uytvanck et Greet Minnen , en couple à la ville, ont la chance d’être toutes les deux joueuses professionnelles. Elles peuvent donc toujours s’entraîner… Pas sur un vrai court évidemment mais dans leur jardin. Tout ça devant un fan un peu bruyant, leur chien, Balto.

Le monde du tennis est actuellement confronté, comme tout le sport et la société, au confinement. La plupart des joueurs et joueuses doivent garder la forme, avec une préparation physique adaptée à la situation. Mais peu ont l’occasion de "taper la balle" ou alors contre un mur.

Le tennis aussi a son challenge

Pendant cette période, beaucoup font preuve d’inventivité pour s’occuper et les challenges en tout genre fleurissent sur le Net. Le tennis s’y est donc mis aussi. Le but est de "jongler" 20 fois avec du papier toilette, à l’aide du cadre de la raquette. Un challenge réussi brillamment par Joran Vliegen, notre compatriote. Et qui va sans doute donner des idées à de nombreux tennismen/women à travers le monde. Amateurs comme professionnels.