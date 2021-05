Le Roland-Garros des Belges : la qualité plutôt que la quantité ?

Quatre joueurs et joueuses, c’est peu. Ce n’est pas un cas exceptionnel, mais c’est peu. La dernière fois que c’est arrivé à Paris, c’était il y a cinq ans. Et, souvenez-vous, David Goffin était allé jusqu’en quart de finale, seulement battu par Dominic Thiem . Quatre Belges présents, dont un au "cinquième tour", on prend, non ? Plutôt que 9 Belges au départ, tous battus au premier ou au deuxième tour.

Elise Mertens est la plus régulière des deux. Elle ne devrait logiquement pas éprouver de trop grosses difficultés au premier tour, face à l’Australienne Storm Sanders , issue des qualifications. Après, on verra. Elle n’a jamais voulu regarder trop loin dans un tableau, autrement dit au-delà de son tour suivant. Et ce n’est pas maintenant qu’elle va commencer à le faire. Ce qui ne l’empêche pas d’avoir un peu d’ambition. "Je me dis que je n’ai vraiment pas envie de perdre au premier ou au deuxième tour. Je reste sur des troisièmes tours, ces deux dernières années. J’aimerais gagner des points, et monter au classement, donc faire au moins un quatrième tour". C’est un objectif assez raisonnable, peut-être trop raisonnable, quand on sait tout ce qui peut arriver dans le tennis féminin. Mais Elise Mertens est plutôt partisane du fameux "match après match", qui permet de ne pas s’imposer trop de pression, tout en restant modeste.

David Goffin reste sur deux défaites au premier tour, en Grand Chelem (Roland-Garros 2020 et Australian Open 2021). Il y a sept mois, à Paris, il s’inclinait face à un jeune et talentueux Italien, Jannik Sinner. Cette fois, le tirage au sort lui a réservé… un jeune et talentueux Italien, Lorenzo Musetti.

Pour avoir une chance de l’emporter, le treizième joueur mondial doit être débarrassé du souci aux adducteurs qui l’avait perturbé à Barcelone. Et c’est fait. Il doit être en meilleure condition physique qu’à Lyon. Et c’est le cas, dit-il. "Après cette défaite, on a décidé de bien travailler, de refaire une préparation pour Roland-Garros. Je me sens mieux sur le court, et plus en confiance à l’entraînement. Je dois continuer sur cette voie-là, pour retrouver le relâchement dont j’ai besoin."

Retrouver la constance et la confiance

C’est la clef, ce relâchement. Le David Goffin des très bons jours, il pratique un tennis fluide, il a une très bonne vision du jeu, il prend la balle tôt, il bouge bien. Il ne doute pas. Il est en confiance. "Parfois, j’arrive à nouveau à trouver ce relâchement, je suis content, mais je n’arrive pas à enchaîner un deuxième bon match. Il le faudrait pourtant, pour que ma confiance augmente. Et c’est comme cela depuis un petit temps : une rencontre me donne l’impression que tout est revenu, et une autre me remet des petits doutes dans la tête. Et je dois chaque fois me préparer à nouveau, pour me relancer. C’est ce que je viens de faire".