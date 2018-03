Le retour de Serena Williams stoppé par... sa sœur, Venus

L'ancienne N.1 mondiale Serena Williams, qui disputait à Indian Wells en Californie (Etats-Unis) son premier tournoi depuis 14 mois, a été stoppée au troisième tour lundi par sa sœur aînée Venus, victorieuse en deux sets (6-3, 6-4). La cadette des sœurs Williams, devenue mère pour la première fois en septembre, n'a rien pu faire face à la huitième joueuse mondiale.

Trop fébrile et à court de compétition, elle a perdu son service au sixième jeu du premier set et a concédé la première manche en 36 minutes sur un jeu blanc. La joueuse aux 23 titres du Grand Chelem a très mal débuté le second set en perdant à deux reprises sa mise en jeu pour être menée 3-0. Dos au mur, elle s'est rebellée et a retrouvé brièvement les coups et la rage de vaincre qui en font l'une des meilleures. Elle est revenue à 3-2, a repoussé avec un retour gagnant une balle de match à 5-3, puis a pris le service de son aînée (5-4), avant de capituler sur une énième faute directe.

"Avec elle, un match n'est jamais fini, j'avais l'avantage d'avoir disputé beaucoup plus de matches qu'elle, mais ce qu'elle a montré ces derniers jours est impressionnant", a admiré Venus Williams qui sera opposée au prochain tour à la Lettone Anastasija Sevastova, 20ème mondiale.

Serena Williams, 36 ans, n'était plus apparue sur le circuit professionnel féminin depuis l'Open d'Australie 2017 qu'elle avait remporté. Elle avait ensuite annoncé qu'elle était enceinte et avait mis un terme à sa saison.

Après la naissance de sa fille, Alexis Olympia, en septembre, elle avait tenté de faire son retour à l'Open d'Australie 2018, avant de se raviser et de révéler que son accouchement avait été suivi de graves complications médicales.

Ce duel entre les soeurs Williams, le 29ème sur le circuit WTA avec 17 victoires pour Serena et désormais 12 pour Venus, s'est déroulé 17 ans après un traumatisme lors de l'édition 2001 de ce même tournoi d'Indian Wells.

Alors qu'elles devaient s'affronter en demi-finales, Venus, blessée, avait déclaré forfait pour le match à quelques minutes de son coup d'envoi provoquant la colère du public. Des spectateurs avaient accusé leur père et entraîneur d'avoir manigancé ce forfait pour accroître les chances de Serena en finale.