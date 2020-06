Le père de Novak Djokovic s'en prend au "quadragénaire" Roger Federer

Srdjan Djokovic, le papa de Novak, était l'invité du média serbe Sport Klub jeudi soir. Et le père du N.1 mondial n'a pas été tendre envers l'un de ses principaux rivaux, Roger Federer, qu'il accuse notamment "d'animosité envers Novak".

Malgré ses 38 ans, Roger Federer est toujours bien présent sur le circuit (même s'il a dû faire une croix sur sa saison 2020 en raison d'une blessure au genou), et cela ne plaît pas à Srdjan Djokovic. "Il n'accepte pas le fait que Novak et Rafa soient meilleurs que lui. Vous imaginez un homme de 40 ans qui joue toujours au tennis alors qu'il pourrait faire des choses bien plus intéressantes dans la vie ? Qu'il fasse autre chose, qu'il élève ses enfants, qu'il aille skier... Le tennis, ce n'est pas toute une vie."