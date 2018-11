Le nouveau "Maître" Alexander Zverev désormais 4e à l'ATP derrière les trois géants, Goffin 22e

Grâce à sa victoire surprenante en finale du Masters dimanche à Londres contre Novak Djokovic 6-4, 6-3, Alexander Zverev a gagné une place au classement mondial des joueurs de tennis. Dans la dernière publication de l'ATP parue lundi, l'Allemand de 21 ans figure au 4e rang aux dépens de l'Argentin Juan Martin Del Potro 5e (-1). "Sacha" n'est devancé que par les trois géants du tennis. Djokovic est assuré de terminer l'année au sommet de la hiérarchie devant Rafael Nadal et Roger Federer. Les trois hommes cumulent 51 titres en Grand Chelem sur les 62 derniers tournois disputés depuis juillet 2003. Le Serbe a augmenté son avance sur l'Espagnol de 1000 points. Il en totalise 9045 contre 7480 à Nadal. Federer a repris 400 points au gaucher de Manacor et possède 6420 unités, 35 de plus que Zverev (6385).

Le Bulgare Grigor Dimitrov tenant du titre de ces ATP Finals avait déjà cédé 9 places la semaine dernière pour se retrouver 19e. Son classement n'a pas été modifié.

Finaliste l'an dernier à Londres, David Goffin n'a pas non plus joué cette année. Il a conservé sa 22e place, une position où il avait été relégué la semaine dernière après une perte de dix places. Ruben Bemelmans est 118e (+2). Arthur De Greef devient le N.3 belge à la 224e place (+6) devant Kimmer Coppejans 228e (-1).