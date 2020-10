Le Masters de tennis en fauteuil est annulé; la saison de Joachim Gérard est terminée

Joachim Gérard a gagné le Masters de tennis en fauteuil quatre fois ces cinq dernières années. Il ne pourra pas tenter d’encore améliorer cette performance. La compétition n’aura pas lieu cette année. Les Masters auraient dû avoir lieu du 16 au 22 novembre, pour les hommes, pour les femmes, pour les quads, en simple et en double.

Dans un premier temps prévus aux Etats-Unis, ils auraient pu être organisés aux Pays-Bas, qui avaient accepté le challenge. Mais la situation sanitaire se détériore dangereusement là-bas aussi. Après avoir consulté les joueurs et les joueuses, la Fédération Internationale a décidé d’annuler la compétition.

"C’est dommage, mais je comprends cette décision", affirme Joachim Gérard. "Je ne vais pas crier au scandale, parce qu’au moins on le sait tôt. Au lieu d’être dans l’incertitude pratiquement jusqu’au dernier moment, on connaît maintenant parfaitement notre situation. La saison est terminée, et on peut entamer une bonne préparation pour la suivante."

Le Masters est une compétition qui réunit traditionnellement les huit meilleurs joueurs de la saison. Et cette année, il a été compliqué de définir les huit meilleurs. "Nous n’avons eu que treize semaines de tournois, en 2020. Et justement, cette année, sans la pandémie, il aurait pu y avoir du changement dans le top 8. Certains joueurs ont peut-être été 'sauvés' par l’absence de pas mal d’épreuves. D’autres, qui avaient une chance d’entrer parmi les huit, n’ont pas eu l’opportunité de le faire. Donc, ne pas organiser de Masters, c’est peut-être plus équitable. Il est compliqué d’être 'pour' ou 'contre' de façon nette. De toute façon, c’est annulé, et je vais maintenant entamer une période d’entraînements intensifs, pour bien préparer 2021."

Sauf nouveau bouleversement dans le calendrier, la saison 2021 devrait commencer du côté de l’Australie.