Le Masters de Madrid prend exemple sur le Tour des Flandres et devient virtuel

Le Masters 1000 de Madrid laissera sa place à une édition virtuelle. Comme sur le Ronde "Lockdown Edition" ce ne sont pas des spécialistes des jeux vidéo mais des joueurs de tennis connus qui s'affronteront. On ne connait pas encore le nom des participants mais il y aura 32 joueurs et 16 joueuses dans le tableau final.

Le Masters 1000 de Madrid, suspendu à cause de la pandémie de nouveau coronavirus, est remplacé par un tournoi sur jeu vidéo qui permettra de distribuer 200.000 euros pour aider les joueurs fragilisés et lutter contre la maladie, ont annoncé les organisateurs ce lundi.

L'organisation du tournoi madrilène a annoncé ce lundi "la création du Mutua Madrid Open Virtua Pro, un tournoi novateur qui reproduira la compétition de tennis de manière virtuelle, et permettra aux meilleurs joueurs du monde de s'affronter depuis chez eux".

"Par conséquent, les stars ATP et WTA disputeront des matches au stade Manolo Santana, recréé dans les moindres détails dans le jeu vidéo Tennis World Tour, mais troqueront la raquette pour une manette de jeu", a présenté l'organisation du tournoi dans un communiqué, sans préciser les noms des participants.

Ce tournoi virtuel durera du 27 au 30 avril et vise à "aider les joueurs ou joueuses de tennis dans le besoin en ce moment, ceux qui n'ont pas de revenus pour affronter tous ces mois d'inactivité, et ceux qui sont atteints du Covid-19", indique le communiqué.

En guise de contribution, le tournoi fera "un don de 150.000 euros sur les deux tableaux (ATP et WTA), et les vainqueurs décideront ensuite quelle part offrir aux tennismen et tenniswomen avec le plus de problèmes économiques".

En plus de cette somme, "50.000 euros seront également destinés à réduire l'impact social de la pandémie de Covid-19", ont informé les organisateurs.

Le monde du tennis se trouve actuellement paralysé, comme la quasi-totalité du sport, par l'épidémie de nouveau coronavirus, avec des tournois annulés, comme Wimbledon, ou reportés, comme Roland-Garros, déplacé à novembre.

"Nous avons organisé une compétition entre joueurs professionnels qui ne nécessite pas qu'ils sortent de chez eux, la plus fidèle possible au Mutua Madrid Open traditionnel. Et avec un objectif autre que celui de divertir : nous cherchons à apporter notre pierre à l'édifice, en ces temps difficiles pour tous", a ajouté le directeur du tournoi Feliciano Lopez, cité dans le communiqué.

"Nous sommes particulièrement satisfaits du fait que les bénéfices de cette initiative contribuent à soutenir les joueurs et joueuses qui vivent une situation critique en ces temps difficiles", a pour sa part indiqué le président de l'ATP, Andrea Gaudenzi.