Le joueur parfait : Djokovic balaye le sondage d'un revers des deux mains

Cette semaine, nos consultants (Steve Darcis, Michel Bouhoulle, Philippe Dehaes, Didier Jacquet et Olivier Rochus) dressent le portrait-robot du joueur actuel parfait. Déjà en tête des suffrages pour le retour de service, le numéro un mondial a largement dominé les votes du revers. Machinalement.

On rappelle le principe : les cinq votants élisent un trio pour chaque secteur du jeu. Avec à la clé 3 points pour le meilleur, deux pour le deuxième et, vous l’aurez compris, un point pour le troisième. Novak Djokovic a tout simplement terminé en tête quatre fois sur cinq. Il empoche 12 points sur les quinze possible. Michel Bouhoulle parle justement de cette quasi unanimité : " sa capacité à prendre la balle tôt est phénoménale en revers. Il contre à merveille et peut dépasser tous les adversaires du globe. " Philippe Dehaes va même encore plus loin en avançant que " jouer dans le revers de Djokovic est absolument inutile. Il ne rate jamais. De plus il est capable de le joueur long de ligne que croisé et d’asphyxier son adversaire en le faisant bouger. Il slice et amortir aussi avec beaucoup d’aisance. " Didier Jacquet achève de convaincre de jouer plutôt dans le coup droit du Serbe car " il est toujours présent dans les moments importants côté revers. Il possède un rythme exceptionnel. "

C’est donc un plébiscite pour Djoko et son revers qui gagne. Steve Darcis ne contredit pas l’immense qualité du revers de Novak, mais dans une volonté de varier les plaisirs, il a offert ses trois points à Benoit Paire car " Ben sait tout faire avec son revers. Quand tu es en face de lui, c’est vraiment un coup qui fait très peur et très mal aussi. " Bref, un revers et Paire gagne, le paradoxe des mots.

Mais au classement final des revers, c’est Stan Wawrinka qui monte sur la 2e marche, avec 7 points quand même. Il gagne donc dans la sous-catégorie " revers à une main ". David Goffin complète le podium avec 4 points.

Le portrait-robot du joueur parfait commence à se dessiner :

Lundi, Isner fait le service…

Mardi, Djokovic, le retour !

Mercredi, Federer au coup par coup droit

Demain, on monte au filet.

