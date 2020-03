Le joueur de tennis parfait : retour de service, Goffin en très bonne compagnie

Toute la semaine, on vous dresse le portrait-robot du joueur de tennis actuel parfait. Hier, John Isner a remporté les suffrages pour le service. Aujourd’hui, on passe de l’autre côté du filet, avec les meilleurs relanceurs du circuit. Et on peut le dire, nos consultants (Olivier Rochus, Steve Darcis, Michel Bouhoulle, Didier jacquet et Philippe Dehaes) ont placé, dans ce secteur, David Goffin en très bonne compagnie.

On rappelle le principe, chaque consultant élit son top 3 (3, 2 et un point) dans chaque secteur du jeu. Aujourd’hui, cinq joueurs différents seulement ont été cités pour le retour. Le grand (retour) gagnant : Novak Djokovic !

Le Serbe, numéro un mondial, remporte tout simplement 14 points sur les 15 possibles. Premier chez Olivier Rochus, Didier Jacquet, qui trouve " sa vitesse de réaction hors norme et il est surtout très efficace dans ce secteur dans les moments importants ", Philippe Dehaes qui observe que " quand Djokovic met en place son petit rituel et qu’il ouvre grand les yeux, l’adversaire sait que la balle reviendra toujours " et Michel Bouhoulle qui conclut que cette principale qualité de coup d’œil " lui a permis de remporter tous ses Grands Chelems ".

Seul Steve Darcis donc, le place deuxième derrière… David Goffin : " David ne rate quasiment jamais un retour, sait mettre la pression sur les deuxièmes balles et se mettre en position d’attaque directement ". A noter que David se retrouve deuxième chez Olivier Rochus qui le connaît très bien également et troisième chez Didier jacquet et Philippe Dehaes. Les autres joueurs cités sont Nadal, Murray et Federer. Sacré casting.

Dans les statistiques officielles de l’ATP, Nadal, peut-être un peu sous-estimé dans ce secteur, mène la danse dans les breaks réalisés. Mais cela ne dépend évidemment pas QUE du retour. Mais cela passe évidemment par ce coup de raquette, " le deuxième le plus important derrière le service " tout simplement pour Philippe Dehaes. On retrouve dans ces stats les noms cités par nos consultants, au milieu desquels l’Argentin Diego Schwartzman se place en ordre utile.

Retrouvez notre premier épisode d’hier avec Isner le roi des serveurs.

Demain, on installe l’échange et on parle de coup-droit.

Le classement du meilleur relanceur :